جيرارد: هدف السعودية التطور وليس استقطاب النجوم.. والأربعة الكبار يجارون البريميرليج

نوَّه الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم السابق، إلى عمل مسؤولي اللعبة في السعودية على خطّة محدّدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين الشبّان عبر الاحتكاك بنجوم كبار، على رأسهم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وتحدث جيرارد باستفاضة عن مشروع تطوير كرة القدم السعودية، وتجربته السابقة مع الاتفاق خلال استضافته في بودكاست «Stick To Football» على قناة «Overlap» التي تبث عبر موقع «يوتيوب».

وقال: «في السعودية، لا يقتصر الاهتمام على استقطاب النجوم الكبار مثل رونالدو، بل يتركّز بشكل أكبر على تطوير اللاعبين المحليين، وهذا كان من أبرز المحاور التي ناقشوها معي قبل التوقيع».

وأضاف: «أشاروا إلى امتلاكي خبرة اللعب مع ليفربول والمنتخب الإنجليزي، وكذلك تدريبي رينجرز وأستون فيلا، باعتبارها مؤسسات عريقة، وأكدوا رغبتهم في الارتقاء إلى هذا المستوى، بدءًا من الأكاديميات، والتعرُّف على ما يلزم للوصول إلى مصاف النخبة».

وأشار إلى وجود 4 أندية مملوكة من جانب صندوق الاستثمارات العامة، وخامس تستحوذ عليه شركة «أرامكو»، وأندية أخرى خُصِّصت لجهات مختلفة، إضافة إلى أندية مستقلة منها الاتفاق.

وشرح محاور مشروع التطوير بالقول: «كنا نحاول بناء الفئات السنية من جديد، وتحسين المنشآت والبنية التحتية لها، لصنع لاعبين سعوديين، وتقليص الفجوة بينهم وبين لاعبي الدول المتقدمة كرويًا».

وتابع: «أحضروا رونالدو لخدمة مشروعهم، كي يلعبوا معه وضده، وليرفعوا من مستواهم. هم يؤمنون بأن التعاقد مع هذه الأسماء سيساعد في تطوير لاعبيهم والارتقاء بهم إلى مستويات أعلى».

وحدد الهدف: «الفكرة هي تطوير الشبّان بين عمر 15 و25 عامًا ليكونوا لاعبين أفضل في الأعوام العشرة المقبلة».

ولفت جيرارد إلى ارتفاع مستوى الأربعة الكبار إلى حد يمكّنهم «ألا يعانوا كثيرًا إذا خاضوا منافسات الدوري الإنجليزي»، لكنهم «سيكونون في أسفل الترتيب بطبيعة الحال» على حد قوله.

وأردف: «هناك فرق جيدة للغاية، وتملك بنزيما وميتروفيتش وغيرهم، وتلعب أمام 50-60 ألف متفرج في بعض المباريات، لكن الفجوة مع البقية تبقى واضحة، بسبب الفوارق المالية التي تنعكس على ترتيب الأندية في الدوري».

وأشار إلى أفضلية الأربعة الكبار بوضوح عن الفرق الأمريكية مفيدًا: «خضنا مباريات تجريبية ضد بعض فرق الدوري الأمريكي، وكنا متفوقين بأريحية ضدها، مع أن فريقنا ليس من الكبار الأربعة».

ولفت إلى هدوء الحياة في السعودية، وجودة التعليم فيها، وملاءمة بيئتها للعائلة، ما شجّعه على قبول عرض تدريب الاتفاق.

وأبان: «هناك ثقافة الهدوء، أتحدث عني، الأطفال ذهبوا إلى مدارس على مستوى عالٍ جدًا، وكان هناك استقرار كبير لنا على المستوى العائلي، لذا لم يكن قراري بالموافقة قائمًا على الجوانب الرياضية فقط، بل شمل أيضًا اعتبارات شخصية كهذه».

وفسّر سبب رحيل مواطنه جوردن هندرسون، لاعب الوسط، سريعًا بعد أشهر من قدومه إلى الاتفاق برفقته قائلًا: «حينما جاء كان مرتاحًا، وكان يعمل معي بطريقة رائعة للغاية، وكنت أحتاج إليه لكي يكون ضابط المعايير ومدربًا آخر في الملعب، لكن أندية أوروبية كبيرة مثل يوفنتوس وأياكس قدمت عروضًا له، وعائلته لم تكن استقرت بعد في السعودية، وفي مثل هذه الحالة، حينما تأتيك عروض بهذا الحجم، يصبح اتخاذ القرار أمرًا لا مفر منه».

وأكد: «واجهت في السعودية ضغطًا أقل مقارنةً بالذي عشته في بريطانيا، ودربت لاعبين جيدين، والطموح كان منافسة الفرق الكبرى، ووعدوني بإحضار أسماء مميزة لهذا الغرض».

وأردف: «كانت فرصة لي ولعائلتي لتجربة العيش في منطقة جديدة، بعدما قضينا معظم حياتنا في ليفربول، وكان من الرائع استكشاف تجربة جديدة، ورغم كل التحديات، أستطيع القول إنني استمتعت بها».

وامتدت تجربة جيرارد مع الاتفاق من يوليو 2023 إلى يناير 2025، وخلال تلك الفترة خاض الفريق 55 مباراة، فاز بـ 19 منها، وخسر 20، وتعادل في 16.