بعد تعثر الريال.. برشلونة يقترب من اللقب بثنائية أتلتيكو

وسَّع فريق برشلونة الأول لكرة القدم الفارق إلى سبع نقاطٍ مع ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليقترب أكثر من الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليًا بعد تغلُّبه على مضيفه أتلتيكو مدريد 2ـ1 لحساب الجولة الـ 30، السبت.

وتقدَّم أتلتيكو بهدفٍ في الدقيقة 39 بتوقيع المهاجم الأرجنتيني جوليانو سيميوني، لكنَّ برشلونة أدرك التعادل عبر الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد «42» قبل طرد نيكو جونزاليس، لاعب وسط الفريق العاصمي، ببطاقةٍ حمراء مباشرة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف منافسه، وشكَّل ضغطًا متواصلًا في الشوط الثاني على أتلتيكو، وأضاع كثيرًا من الفرص السانحة للتسجيل حتى استطاع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي نزل بديلًا، من زيارة الشباك «87»، مستفيدًا من كرةٍ مرتدةٍ من الحارس بعد تسديدةٍ للبرتغالي جواو كانسيلو الذي تلاعب بالدفاع قبل أن يُوجِّه كرةً قويةً نحو الشباك.

بهذا الفوز ردَّ برشلونة اعتباره من الخسارة على الملعب ذاته برباعيةٍ نظيفةٍ في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا «فاز 3ـ0 إيابًا»، ورفع رصيده إلى 76 نقطةً في الصدارة بفارق سبع نقاطٍ عن ريال مدريد، الذي خسر أمام مايوركا 1ـ2 في وقتٍ سابقٍ السبت.

كذلك رفع هذا الانتصار، وهو الثاني لبرشلونة على منافسه في الدوري «3ـ1»، من معنويات لاعبي الفريق الكاتالوني قبل استضافة أتلتيكو مجدَّدًا، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أمَّا أتلتيكو، فتجمَّد رصيده عند 57 نقطةً في المركز الرابع بعد الخسارة الثانية على التوالي، إذ كان الفريق سقط 2ـ3 في «الديربي» أمام ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.