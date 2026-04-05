بثلاثية.. ليل يجهض أحلام لانس

وجَّه فريق ليل الأول لكرة القدم ضربةً قويةً لآمال ضيفه لانس في سباق التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد أن تغلَّب عليه، السبت، 3ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 28.

وفرض ليل سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي شهد توقف اللعب دقائقَ عدة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الألعاب النارية، ثم بسبب الهتافات المسيئة تجاه المخضرم فلوريان توفان، مهاجم لانس.

ونجح الأيسلندي هاكون هارالدسون في افتتاح التسجيل لليل عند الدقيقة 44 بعد تمريرةٍ من البلجيكي فرنانديز باردو. ومع بداية الشوط الثاني، استغلَّ البرتغالي فيليكس كوريا خطأً دفاعيًّا فادحًا، ليسجل ليل هدفه الثاني «49»، ثم عزَّز باردو تقدم الفريق بالثالث «58» من ركلة جزاءٍ، حصل عليها بعد لمسة يدٍ على المدافع جانيو.

وعلى الرغم من محاولات بيير ساج، مدرب لانس، تنشيط الهجوم بإدخال سانت ماكسيم وإدوارد إلا أن دفاع ليل ظل صامدًا.

بذلك واصل لانس نزيف النقاط بخسارةٍ ثالثةٍ مقابل تعادلٍ وحيدٍ، وفوزين في آخر ست جولاتٍ، ليتجمَّد رصيده عند 59 نقطةً في المركز الثاني متخلِّفًا بفارق أربع نقاطٍ عن باريس سان جيرمان، حامل اللقب، الذي يملك مباراةً مؤجَّلةً، وقد بات على مقربةٍ من اللقب الخامس تواليًا والـ 14 في تاريخه.

في المقابل، واصل ليل صحوته محققًا الفوز الثالث تواليًا، والخامس في آخر ست جولاتٍ، ليرفع رصيده إلى 50 نقطةً، ويقفز إلى المركز الثالث، ويعزِّز فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وللمباراة الثامنة تواليًا، شارك المدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيًّا مع لانس، الذي استعار خدماته من روما الإيطالي صيف 2025.

ورفع سعود عدد مشاركاته إجمالًا مع الفريق في الدوري إلى 21 مباراةً، سجَّل خلالها هدفًا، وصنع أربعة.