ريشة: هدف ميتي صحيح

صادقَ المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على قرار الحكم البرتغالي لويس جودينهو باحتساب هدف الفرنسي محمد قادر ميتي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مرمى التعاون خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأثار هدف ميتي، الذي سجله في الدقيقة 43، جدلًا كبيرًا بعد أن جاء من هجمةٍ، سبقها تدخُّلٌ من قِبل زميله السنغالي خاليدو كوليبالي على محمد الكويكبي، لاعب التعاون، لكنَّ ريشة أكد أن الهدف سليمٌ على الرغم من إقراره بوجود مخالفةٍ من المدافع السنغالي، مستندًا في ذلك إلى أن قاعدة الاستحواذ بعد تدخُّل كوليبالي انتقلت من الهلال إلى التعاون قبل تسجيل الهدف.

وقال ريشة: «محمد محرزي، لاعب التعاون، ضغط على ميتي، مهاجم الهلال، ولعب الكرة بقدمه، وغيَّرت اتجاهها نحو خط التماس، وتسلَّمها اللاعب الفرنسي، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسجل الهدف الأول في المباراة، وقرار الحكم صحيحٌ لأن الاستحواذ تغيَّر».

وأضاف ريشة: «لم يتدخَّل حكم الفيديو المساعد VAR في الحالة، والهدف سليمٌ لأن قاعدة الاستحواذ انتقلت من الهلال إلى التعاون بعد المخالفة التي ارتكبها كوليبالي عقب لمس محرزي الكرة».