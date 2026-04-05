الأزرق يتعثر

2026.04.05 | 01:28 am
تعثر فريق الهلال الأول لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه التعاون 2ـ2، السبت، ليتسع الفارق بينه وبين النصر المتصدر إلى خمس نقاط قبل سبع جولات من نهاية دوري روشن السعودي تصوير: نايف العتيبي
