ملعب ميسي

افتتح نادي إنتر ميامي الأمريكي، السبت، ملعبَ فريقه الأول لكرة القدم الجديد «نو»، وسط حضورٍ جماهيري ضخمٍ، واحتفالاتٍ سبقت المباراة الأولى التي يستضيفها ضد أوستن إف سي ضمن منافسات الدوري. والملعب الجديد، الذي شارك في افتتاحه النجم الإنجليزي الدولي السابق ديفيد بيكهام، المالك الشريك، يتَّسع لـ 26.7 ألف مقعد، ويطل على مناظرَ بانوراميةٍ خلَّابةٍ في وسط المدينة. ويُشكِّل الملعب، الذي أُطلِقَ عليه اسم إحدى الشركات المصرفية الرعاة للنادي، مركزًا لمنطقةٍ ترفيهيةٍ، تمتدُّ على مساحة 131 فدَّانًا، صُمِّمت بشكلٍ خاصٍّ لإثراء تجربة حضور المباريات التي تجذب أعدادًا كبيرةً لمشاهدة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاده للقبه الأول في الدوري الموسم الماضي. وخصَّص النادي مدرَّجًا كاملًا في الملعب باسم ميسي (الفرنسية)