الأخدود يهدد الفتح بخبرة الجبال

يعوّل فريق الأخدود الأول لكرة القدم على خبرة مدربه التونسي فتحي الجبال بالفتح عندما يستضيفه، الأحد، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وسبق للجبال تدريب الفتح 3 فترات سابقة، كما عمل مع سدوس والنجمة والحزم والشعلة وهجر والأهلي.

ويحفل سجل التونسي بعديد الإنجازات، أبرزها ثنائية الدوري وكأس السوبر التاريخية مع الفتح موسم 2012ـ2013.

ويبحث الأخدود عن انتصاره الأول على أرضه أمام الفتح في دوري المحترفين، بعد مواجهتين سابقتين انتهت كل منهما بفوز الزائر 3ـ1.

وإجمالًا التقى الفريقان 6 مرات في دوري المحترفين، واستطاع الأخدود الفوز مرة واحدة على أرض الفتح، بينما حقق الفريق الأحسائي 4 انتصارات، وانتهت مواجهة بالتعادل.

ويفتقد الفتح إلى خدمات الجناح فهد الزبيدي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي «ب».

ويحتل الأخدود المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل 19 هزيمة، بينما يقف الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من 7 انتصارات، ومثلها تعادلات، مقابل 12 خسارة.