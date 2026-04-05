الشباب والرياض بين الهيمنة والانتصار الأول

يهيمن فريق الشباب الأول لكرة القدم على مواجهاته مع الرياض في دوري المحترفين التي تتجدَّد، الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن الجولة الـ 27.

والتقى الفريقان خمس مراتٍ في البطولة، التي استُحدثت صيف 2008، وأسفرت أولاها عن التعادل 2ـ2، لتبدأ بعدها سلسلةٌ من أربعة انتصاراتٍ شبابيةٍ متتاليةٍ.

وسجَّل «الليوث» 11 هدفًا في المواجهات الخمس، بينما تلقَّى مرماهم خمسة أهدافٍ من الرياض.

ويسعى الشباب إلى مواصلة هذه الهيمنة، فيما يستهدف الرياض تحقيق انتصاره الأول على منافسه في عصر «المحترفين».

ويحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد 19 نقطةً، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، بينما خسر 15 مرةً.

وعلى الرغم من الخطر الذي يُحدق به بسبب نتائجه السلبية إلا أن الفريق نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد بالجولة الماضية، ويبحث عن البناء على هذه النتيجة للتشبُّث بحظوظه في البقاء.

في المقابل، يطمح الجزائري نور الدين زكري، مدرب الشباب، إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر خمس جولاتٍ، ما مكَّنه من الابتعاد عن صراع الهبوط، إذ حقق ثلاثة انتصاراتٍ مقابل تعادلين، ويهدف إلى تسجيل انتصارٍ جديدٍ، يُحسِّن موقفه الحالي في جدول الترتيب.

ويحتل الشباب المركز الـ 12 برصيد 29 نقطةً، جناها من سبعة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، بينما خسر 11 مرة.