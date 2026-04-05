الديربي الـ 18 يجدد صراع الاتفاق والقادسية

يتواجه فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مع منافسه القادسية، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، في «ديربي» هو الـ 18 بينهما على صعيد البطولة منذ بدء عصر المحترفين صيف 2008.

ويحل القادسية ضيفًا على الاتفاق عند الـ 9:00 مساءً على ملعب إيجو في الدمام، بعد 41 يومًا من اكتساحه «النواخذة» برباعية نظيفة لحساب الجولة العاشرة المؤجلة.

ومن أصل 17 مباراة سابقة بينهما في دوري المحترفين، كسب الاتفاق سبعًا، والقادسية ستًا، وحضر التعادل 4 مرات، وسجَّل المستضيف 22 هدفًا مقابل 26 هدفًا للزائر.

ويُعد الراحل يوسف السالم، الذي تدرج في الفئات السنية للقادسية، قبل الانتقال إلى الطرف الآخر، هداف المواجهات بواقع خمسة أهداف سجَّلها بشعار الاتفاق.

ويسعى الاتفاق إلى تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين مركزه الحالي، فيما يدرك القادسية أهمية النقاط الثلاث، لمواصلة التقدم ومزاحمة الثلاثة الأوائل على أمل تقلُّص الفارق مع المتصدر.

ويهدف الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية منذ حلوله خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس، إذ حقق 13 انتصارًا من أصل 17 مباراة، أبرزها أمام النصر المتصدر، والأهلي والاتحاد، فيما تعادل مع ضمك والهلال والتعاون والفتح.

وعلى الطرف الآخر، قاد سعد الشهري الاتفاق إلى 11 انتصارًا من أصل 26 مباراة في الدوري، مقابل 9 هزائم و6 تعادلات.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة برصيد 39 نقطة، مقابل 60 نقطة للقادسية، رابع الترتيب.