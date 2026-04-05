الأحمري: تمنيت القحطاني.. والعروبة الأصعب

عقب فوز قائمته في الانتخابات بأغلبية 2800 صوت، مقابل 1773 صوتًا، وتوليه رئاسة نادي أبها في يوليو الماضي، قاد سعد الأحمري فريق أبها الأول لكرة القدم إلى صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، واقترب من العودة إلى دوري روشن.

ويعد الأحمري من أبرز الشخصيات الرياضية في النادي، بعد تدرجه من لاعب، ثم إداري، وصولًا إلى كرسي الرئاسة في فترتين سابقة 2008، و2013، إضافة إلى عمله عضوًا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونائبًا لرئيس لجنة الحكام.

في هذا الحوار مع «الرياضية»، يتحدث الأحمري عن صدارة أبها، ويؤكد أن الهدف الرئيس العودة إلى دوري المحترفين.

في البداية.. ما أسباب تصدر أبها دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري؟

ثلاثة عوامل كانت سببًا فيما وصل إليه الفريق هذا الموسم، أولها الأجهزة الفنية، التي نجحت في مهمتها حتى الآن، وثانيًا الأجهزة الإدارية، التي تعمل ليلًا ونهارًا من أجل تذليل الصعاب، وبطاقة إيجابية، وثالثًا اللاعبون الذين كانوا ومازالوا على قدر المسؤولية.

لم يتبق الكثير على انتهاء دوري يلو واقترب أبها من العودة إلى دوري روشن.. ما الذي تفكر فيه حاليًا؟

أفكر أولًا في التأهل على أرض الواقع، وتحقيق حلم العودة إلى دوري روشن بالعمل الجاد، ومضاعفة الجهد، لتحقيق أمل جماهير أبها، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.

كيف ترى عمل الكرواتي دامير بوريتش مدرب الفريق حتى الآن؟

سعادتي لا توصف بما يقدمه الجهاز الفني بقيادة الكرواتي دامير بوريتش من عمل احترافي كبير، سواء في التدريبات أو قبل وأثناء وبعد المباريات، وفي كل مواجهة يثبت هذا الجهاز أننا كنا محقين في اللجنة الفنية بالتعاقد معه، بدليل تحقيقه 11 انتصارًا متتاليًا، وسجلًا خاليًا من الخسائر طوال 23 جولة في دوري أعدّه الأصعب.

ما أهم العقبات التي واجهتها منذ توليك المهمة في يوليو الماضي؟

نواجه معاناة في الدعم، الذي يوازي العمل، خاصة في ألعاب مهمة، مثل فريق الكرة النسائي، وفريق كرة الطائرة، واللعبتان شاركتا في الدوري الممتاز، فاضطررنا للاعتذار، لأن المصروفات عالية، إضافة إلى ملعب النادي المعطل، وضعف الرعايات، وشكاوى للفيفا من الأجهزة الفنية ووكلاء الأعمال تعود إلى عام 2023.

دعنا نعود إلى الفريق.. ما أصعب مباراة واجهتها رئيسًا؟



مباراة العروبة ضمن الجولة 20 في الجوف، كانت الأصعب، لأننا حولنا هزيمتنا في الشوط الأول إلى فوز ثمين، وفي توقيت حساس، ووسط جماهير غفيرة، ونجح لاعبنا ناصر الدعجاني في إدراك هدف التعادل، ثم سجل الهولندي سيلا سو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني، لنحافظ بهذا الفوز على فارق الـ 11 نقطة مع فريق العلا وقتها.

في حال تأهل أبها إلى دوري روشن.. هل تنوي الإبقاء على الجهاز الفني الحالي؟

الحديث عن بقاء الجهاز الفني للفريق من عدمه، بعد الصعود إلى دوري المحترفين، سابق لأوانه، لكني أنحاز وبقوة إلى الجهاز الحالي، وأقدر ما يقدمه مع أبها من نجاحات حتى الآن.

لاعب كنت تتمنى التعاقد معه ولم يحالفك الحظ؟

كشيم القحطاني، لاعب فريق الزلفي الأول لكرة القدم.

على مستوى المحترفين الأجانب في أبها.. هل أنت راضٍ عمّا يقدمونه؟

بصراحة قدموا مستوى لافتًا، ونجحوا في إبراز أنفسهم في الدوري، وسط مجموعة كبيرة من محترفي الأندية الأخرى، وقادوا فريقنا إلى القمة بأداء ثابت، وخبرة كبيرة في التعامل مع المباريات، وخاصة الصعبة منها.

أخيرًا.. توليت رئاسة أبها في ثلاث مناسبات.. ما المهمة الأصعب؟

فترة 2008 كانت الأصعب بالنسبة لي، فلم يكن في النادي وقتها موظفون يؤدون العمل فقط، كان العاملون سكرتيرًا ومشرفَين اثنين، وهذا كان صعبًا جدًا بالنسبة لإدارتنا، ولكن الحمد الله تجاوزناها بنجاح.