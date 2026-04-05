سيميوني يتجنب الجدل أمام برشلونة

تجنب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، الحديث عن الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراته التي خسرها 1 ـ2 أمام برشلونة، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

خسر أتلتيكو اللقاء متأثرًا بالنقص العددي في الصفوف بعد طرد لاعبه نيكو جونزاليس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لإلغاء بطاقة حمراء لجيرارد مارتن

مدافع برشلونة، في الثواني الأولى من الشوط الثاني.

وقال سيميوني عبر منصة «دازن» عقب اللقاء الذي جرى في العاصمة الإسبانية «أفضل عدم الخوض في جدال غير مفيد بشأن ما حدث في المباراة، لن نضيع وقتنا، بل لنتحدث عن شيء إيجابي، لأن كل شخص سيتحدث من وجهة نظره، وعندما تكون الأمور والحالات واضحة، فلا داعي لمناقشتها».

أضاف المدرب الأرجنتيني «قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، وبالتأكيد تأثرنا بالنقص العددي في الشوط الثاني، ولكن نافسنا بشكل جيد، ولم نخلق فرصًا حقيقية باستثناء محاولة ألكسندر سورلوث، والآن تركيزنا على المباراة المقبلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا».

وسيلتقي الفريقان للمرة الخامسة الموسم الجاري عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في ملعب «كامب نو»، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وبشأن المواجهة المقبلة أمام برشلونة في دوري الأبطال، رجح مدرب أتلتيكو مدريد أن الفريق الكاتالوني سيلعب بالطريقة نفسها التي لعب بها مباراة إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، قائلًا «سيحاول برشلونة استغلال اللعب وسط جماهيره للفوز بنتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب».

وتحدث مدرب أتلتيكو عن خطته في «كامب نو» «سنرى كيف يسير سيناريو المباراة، علينا أن نقدم أداءً رائعًا كما فعلنا اليوم، لقد عانينا أمامهم في الكأس وخسرنا بثلاثة أهداف، وسنحاول تقديم مباراة تليق بنا».

وأنهى سيميوني حديثه بالإشارة إلى أن نيكو جونزاليس لم يكن يستحق الطرد ببطاقة حمراء مباشرة، قائلًا «بالتأكيد يستحق الطرد، ولكن بإنذار ثان وليس ببطاقة حمراء مباشرة، لقد قدم «نيكو» أداءً جيدًا باستثناء تلك

المخالفة التي لا تستوجب الطرد المباشر، وما حدث من تدخلات قوية في الشوط الثاني، يثبت صحة كلامي».