ذكري يتحسن بسرعة من التمزق

أظهر جهاد ذكري، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، تحسنًا كبيرًا من إصابته في تمزق بالعضلة الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن ذكري «24 عامًا»، يمكن أن ينهي تأهيله في مدة أقل من 4 أسابيع منذ إصابته خلال الانتصار أمام الأهلي 3ـ2 ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي 13 مارس الماضي.

ويغيب ذكري، الأحد، عن ديربي الاتفاق ضمن الجولة الـ 27، على ملعب «إيجو» في الدمام، قبل مواجهة ضمك، الخميس، في الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ولعب ذكري مع القادسية الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وقبل انطلاق الجولة الـ 27، يحتل القادسية المرتبة الرابعة في قائمة الدوري برصيد 60 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق 7 نقاط.