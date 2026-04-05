الهلال يمنح الخليج إجازة 7 أيام

قرر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع بدءًا من نهاية تدريب الأربعاء عقب تأجيل مواجهته أمام الهلال، في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي نظير ارتباط القطب العاصمي بدوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب اليوناني فضّل مواصلة التدريبات الجماعية بعد التعادل الإيجابي مع الخلود ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على أرض نادي الحزم في الرس، حتى الأربعاء.

ويواجه الخليج نظيره الفتح 24 أبريل الجاري على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن الجولة الـ 29 في الدوري.

ويحتل الخليج المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من ثمانية انتصارات، وسبعة تعادلات، و 12 خسارة.