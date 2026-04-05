جوشوا يظهر بعد الحادث المروع

سجّل البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الظهور العلني الأول له منذ نجاته من حادث سير في نيجيريا، أودى بحياة سينا جامي، ولاتيف أيوديل، صديقيه المقربين.

وخلال مقابلة بجانب الحلبة مع منصة «دازون»، قال جوشوا :«من الرائع أن أكون هُنا، الملاكمة وخصوصًا البريطانية، تشهد ازدهارًا كبيرًا، من الواضح أنني متحيّز، أنا مع ديريك مهما كان، لذا فأنا في فريق تشيسورا».

والتزم جوشوا الابتعاد عن الأضواء منذ الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر الماضي، لكنه شوهد صباح الأحد، في صالة «أو2 أرينا» في لندن، العاصمة البريطانية، وهو يتابع نزال ديريك تشيسورا.

وحضر الملاكم البريطاني لمتابعة النزال الخمسين والأخير في مسيرة تشيسورا، والذي جمعه مع الأمريكي ديونتاي وايلدر.

وأوضح إيدي هيرن، مروّج الملاكمة، أن جوشوا يحتاج إلى وقت للتعافي قبل التفكير في العودة إلى الحلبة بنفسه.

وبزي رياضي أبيض، ظهر جوشوا برفقة هيرن ودخل الصالة.

وخاض جوشوا نزاله الأخير في ديسمبر عندما واجه جايك بول، اليوتيوبر الذي تحوّل إلى ملاكم، في ميامي، فيما لا تزال التكهنات مستمرة بشأن مواجهة محتملة مع غريمه البريطاني تايسون فيوري.