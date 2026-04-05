بوجبا يعود أمام مرسيليا

عاد الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق موناكو الأول لكرة القدم، الغائب منذ أربعة أشهر بسبب تمزّق في عضلة الساق، إلى صفوف الفريق، الذي يواجه مرسيليا، مساء الأحد، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المحليّ، حسبما أفاده النادي.

وعقب الحصة التدريبية الأخيرة التي أجريت صباح الأحد، في مركز الأداء في لا توربي، استدعى البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، مدرب موناكو، 22 لاعبًا، بينهم ثلاثة حراس مرمى وبول بوجبا، للمباراة التي تجمع فريقه، السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بمرسيليا الثالث، على ملعب «لويس الثاني».

وتعود المشاركة الأخيرة لبوجبا على أرض الملعب مع موناكو إلى 5 ديسمبر الماضي، خلال الخسارة أمام بريست في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري، وخاض الدقائق الـ21 الأخيرة من اللقاء من دون أن يتمكن من التأثير على النتيجة.

وخلال فترة التوقف الدولي، في 26 مارس الماضي، عاد بوجبا، صاحب الـ33 عامًا، للعب 25 دقيقة، وسجّل هدفًا، في مباراة تجريبية أمام برنتفورد الإنجليزي تحت 23 عامًا «1ـ2».

وبالمجمل الموسم الجاري، لعب بوجبا 30 دقيقة رسمية فقط بقميص موناكو، موزعة على ثلاث مباريات، 5 دقائق أمام رين «1ـ4»، و4 دقائق ضد باريس سان جيرمان على ملعب لويس الثاني «1ـ0»، و21 دقيقة أمام بريست.