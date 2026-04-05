قيادة «الآزوري».. كونتي المرشح الأبرز

بات الإيطالي أنطونيو كونتي، المرشح الأبرز للعودة إلى تدريب منتخب «الآزوري» الأول لكرة القدم، خلفًا لجينارو جاتوزو، وفق ما أوضحته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الأحد.

وكشفت الصحيفة ذاتها، عن حماس المدرب الإيطالي صاحب الـ56 عامًا، لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني للمرة الثانية في مسيرته، على الرغم من استمرار عقده مع فريق نابولي الممتد حتى يونيو 2027.

وأشار عدد من التقارير الصحافية الإيطالية، عن عدم ممانعة أوريليو دي لورينتيس، رئيس مجلس إدارة نادي نابولي، رحيل كونتي في الصيف المقبل لتدريب المنتخب الأزرق.

وسبق لكونتي قيادة منتخب إيطاليا بين عامي 2014 و2016، ووصل معهم إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام ألمانيا، ويحظى بدعم كبير داخل الاتحاد الإيطالي.

ورجحت تقارير إعلامية إيطالية، أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة مثل ماسيميليانو أليجري، وروبرتو مانشيني، لكن أليجري تمسك بالبقاء مع نادي ميلان.

وفي السياق ذاته، أبانت الصحافة الإيطالية عن احتمالية تعيين سيلفيو بالديني، مدربًا مؤقتًا «للآزوري» في المباريات التجريبية خلال يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن المدرب الدائم في نهاية يونيو أو بداية يوليو عقب انتخابات رئاسة الاتحاد.