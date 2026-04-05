MyGamePlan: الهلال يعاني 40 % من الركنيات

كشفت لـ«الرياضية» منصة «MyGamePlan» البلجيكية، المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مباريات كرة القدم، عن تذبذب في مستويات دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم عن الكرات الثابتة.

وكان البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، ذكر السبت أنَّ بيانات منصة «MyGamePlan» التي تأسست 2021 أسهمت في خروجه متعادلًا أمام الهلال 2ـ2، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، بالغًا النقطة 46 في المركز الخامس.

وأظهرت بيانات خاصة حصلت عليها «الرياضية» من منصة «MyGamePlan» أنَّ خصوم الهلال يحوّلون الركنيات ضد الفريق الأزرق إلى هدف أو تسديدة بنسبة 40 في المئة.

وأوضح التحليل البياني للشركة البلجيكية أنَّ نسبة تحويل الركنيات إلى تسديدات أو أهداف أمام الهلال ترتفع إلى 60 في المئة؜ في آخر 15 دقيقة في المباراة.

وأمام ذلك، أوضح لـ«الرياضية» بيرتن كنايبن، مؤسس «MyGamePlan»، أنَّ منصته تزوّد الأندية المستخدمة بالبيانات عبر خوارزميات تحليل الصورة الثابتة والمتحركة.

وقال: «التعاون أحد الذين استفادوا من المنصة، وأعطتهم أفضلية تنافسية ساعدتهم في أن يكونوا في المكان الذي يوجدون فيه حاليًّا».

وأضاف: «الأندية تستخدم منصة Wyscout لتحلل الخصوم، ولكن المشكلة فيه أنه يعطي معلومات وإحصاءات عامة.. منصتنا تعتمد بشكل رئيس على الذكاء الاصطناعي، وتستطيع توفير بيانات كبرى، مثل عدد العرضيات التي يحتاجها خصم الهلال مثلًا لتحويلها إلى تسديدة، ومَن هو اللاعب الذي يمكن استهدافه لكسب صراعات أكثر».

واستطرد: «لو نظرنا إلى أي فريق، على سبيل المثال الهلال، فتشير البيانات أنَّه يعاني في حالة الكرات الثابتة الدفاعية، ويمكن حينها أن تخصص نوعية محددة من البيانات التي ستظهر لك ما تريد».

وتابع مؤسس «MyGamePlan»: «إذا كنت تبحث عن خصم ما ونقاط ضعفه، يمكنك أن تسأل المنصة مثلما تفعل في «'ChatGPT'» فتقول: أنا أنظر إلى خصمي وأرى فيه معاناة في جانب ما، من يخسر الكرة أكثر، من يكسب الصراعات أكثر، ما هي الجهة التي أستهدفها.. وهكذا».