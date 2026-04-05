فان دايك مخاطبا اللاعبين: استسلمتم وخسرنا

اتهم الهولندي فرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، زملاءه بالاستسلام، مقدمًا اعتذاره لجماهير «الريدز» وذلك في أعقاب الخسارة الذي تعرضوا لها في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نادي مانشستر سيتي 0ـ4.

وقال فان دايك، الأحد، عبر تصريحات صحافية :«لا يسعني إلا أن أعتذر للجماهير عما أظهرناه، خاصة في الشوط الثاني، من الواضح أنك تخرج من غرفة تبديل الملابس بالنوايا الصحيحة، على أمل التسجيل لتصبح النتيجة 2ـ1، في أقرب وقت ممكن لتغيير المباراة، لكن العكس هو ما حدث، والعودة من تأخر بثلاثة أهداف من دون رد أمر صعب للغاية هُنا بالتأكيد، ولكن أيضًا لا ينبغي عليك الاستسلام، وهذا ربما ما حدث في لحظة معينة».

وأضاف المدافع الهولندي :«لقد خذلنا جماهيرنا، وخذلنا أنفسنا، والمدرب، الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني، على وجه الخصوص، يجب أن تؤلم الجميع، وهي تؤلمني بالتأكيد، حقيقة الأمر هي أن فريق باريس سان جيرمان ينتظرنا، لقد شاهدتهم قليلًا الجمعة الماضي، سيكون الأمر صعبًا للغاية مرة أخرى، لذا يتعين علينا أن نكون مستعدين ذهنيًا في أسرع وقت ممكن».

وأشار فان دايك إلى أنه يُعد من اللاعبين ذو الحظ الكبير، بسبب لعبه في صفوف ليفربول لأعوام عدة، مؤكدًا أن التكاتف هو العامل الأساسي بين اللاعبين، مكملًا :«كنت محظوظًا بما يكفي للعب لنادي ليفربول لأعوام، والشيء الأساسي الذي كان لدينا دائمًا هو التكاتف، والآن من الواضح أننا في مرحلة انتقالية وعلينا أن نجد ذلك التكاتف، من الصعب تقديم الأداء كل يومين إذا لم يكن لديك ذلك بشكل مستمر، نحن نتحمل مسؤولية تجاه أنفسنا، وخاصة تجاه الجماهير، إذا أردنا تحقيق شيء ما في الموسم الجاري، فعلينا أن نحاول ونقدم شيئًا خاصًا في المباريات الثلاث المقبلة، أحاول التفكير في كيفية قلب هذه الأوضاع، مررنا بهذا خلال 75 % من الموسم تقريبًا، نحن نتراجع في المباريات التي نخسر فيها بسبب القوة البدنية أو تخسر بسبب مدى رغبتك حقًا في القتال من أجل الفوز، أمر صعب القبول وعلى الجميع أن ينظروا إلى أنفسهم».

وتحطمت آمال ليفربول في إنقاذ لقب محلي من موسم متواضع، بعد الخسارة بأربعة أهداف دون رد على يد مانشستر سيتي، في دور الثمانية لكأس الاتحاد، السبت.

وبعد نصف ساعة أولى متكافئة، استسلم ليفربول بعدما ارتكب فرجيل فان دايك خطأ ضد نيكو أورايلي، وسجل إيرلينج هالاند ركلة الجزاء الناتجة عن ذلك.

واستمر هالاند في التوهج، ليكمل ثلاثية «هاتريك» وأحرز السيتي الأهداف الأربعة في غضون 18 دقيقة.