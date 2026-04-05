أونداف: لا خلاف مع ناجلسمان

استبعد دينيس أونداف، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم، وجود المشكلات مع يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب «المانشافت».

وقال أونداف، في برنامج «سبورت ستوديو» عبر شبكة «زد دي إف»، الأحد: «تحدثت مع مدرب المنتخب في اليوم التالي، وتم توضيح كل شيء، أنا هادئ وأعرف كيف أتعامل مع هذا الأمر، لذا فإن كل شيء على ما يرام بيني وبين ناجلسمان».

وشدَّد المهاجم الألماني على عزمه تقديم كل ما لديه لضمان الحضور في كأس العالم 2026، مضيفًا: «سأبذل قصارى جهدي لأكون هُناك، نحن فريق وأمة واحدة وسواء لعبت لمدة دقيقة واحدة أو 90 دقيقة سأقدم دائمًا كل ما لدي وسأحاول مساعدة الفريق».

وسجَّل أونداف هدف الفوز في المباراة التجريبية التي انتهت بالفوز 2ـ1 على غانا، الإثنين الماضي، ضمن الاستعدادات للمونديال، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في 7 مباريات دولية، ومع ذلك لا يخطط ناجلسمان لمنحه مكانًا في التشكيلة الأساسية خلال كأس العالم المقررة الصيف الجاري في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأكد ناجلسمان على أنه تم إبلاغ اللاعبين بوضوح بالأدوار التي سيلعبونها في المونديال، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يتحوَّل أونداف من لاعب بديل إلى أساسي.