إنزاجي يتمسك بالهلال.. ويرفض حكاية إيطاليا

تمسك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمنصبه في القطب العاصمي، رافضًا أي فكرة تربطه بتدريب منتخب بلاده خلفًا لمواطنه جينارو جاتوزو، المستقيل من تدريب «الآزوري» الأسبوع الماضي، في تصريحات لموقع «FCInterNews»، الأحد.

وقال إنزاجي: «سعيد بربط اسمي في تدريب المنتخب الإيطالي، ولكني أملك عقدًا مازال فيه عام جارٍ في الهلال، وأنا مرتاح هنا في السعودية».

وأوضح إنزاجي أنه يعيش بسعادة وهدوء في السعودية، ومعجب ببنيتها التحتية ومستوى الرفاهية فيها.

وأضاف: «وجدت في السعودية حياة هانئة من كل النواحي، فالطابع المعيشي، والبنية التحتية الرياضية، والهدوء الذي أعيشه حتى في وظيفة كوظيفتي، كلها أمور تجعلني سعيدًا بالوجود هنا».

وأكمل: «غادرت الكرة الإيطالية لعدة أسباب، ولم أغادرها بسبب المال، فأنا أملك الكثير منه، ولكن هناك دوافع عدة جعلتني أغادر الكرة الإيطالية، فأنا رغبت بتجربة جديدة في بيئة جديدة».

وأردف : «أنا راضٍ تمامًا عن تجربتي في الإنتر، من ناحية احترافية، لكنها كانت تجربة مستنزفة جدًا على المستوى الذهني. وددت الابتعاد عن هذا النوع من الضغوطات بعض الشيء، والمساعدة في تطوير كرة القدم هنا لإيصالها لأعلى المستويات الممكنة».

وعبر إنزاجي عن أسفه من عدم تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الثالثة على التوالي.. وقال: «عدم تأهل إيطاليا للمرة الثالثة أمر مؤسف، ولكني متأكد من عودة الكرة الإيطالية إلى مسارها الصحيح».

وتولى إنزاجي «50 عامًا» تدريب الهلال الصيف الماضي، وقاده الموسم الجاري في 38 مباراة، انتصر في 30 منها وتعادل في 8 دون أن يتذوق طعم الخسارة.