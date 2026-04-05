الأحد.. 6 شعراء في تحدي المحاورة

تشهد ساحة العدل داخل قصر الحكم وسط مدينة الرياض مشاركة 6 شعراء محاورة، الأحد، في ثاني ليالي القلطة ضمن فعاليات «فن السامر والمحاورة»، التي تأتي ضمن برامج وأنشطة هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتبدأ المحاورة عند الـ 08:00 مساءً وتستمر لمدة ساعتين بحضور الشعراء منيف المنقرة ومحمد السناني وفلاح القرقاح وفالح الغنامي وسامي السفياني وعبد العزيز الخياري.

وكانت اللجنة المنظمة قررت تأجيل المحاورة ذاتها، السبت، بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وشهدت الفعاليات أولى استضافات المحاورة 23 مارس الماضي في ساحة العدل بمشاركة الشعراء حبيب العازمي ومصلح بن عياد وفواز العزيزي و إبراهيم الشيخي و عبد الحميد الفهمي وثامر الشاماني.

واستضافت الفعالية الجمعة الماضي 60 مؤديًا في السامري واستمرت قرابة الساعتين في الفعاليات التي تستمر حتى 2 مايو المقبل.