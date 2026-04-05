«MyGamePlan».. بلجيكية تعطل الهلال بعد 5 أعوام

وسط تقاطع الخطط التكتيكية في عالم كرة القدم مع التقنية، ولدت منصة «MyGamePlan» أو «خطة لعبي» البلجيكية المختصة في التحليلات الرياضية.

تأسست المنصة قبل نحو 5 أعوام وتحديدًا في 2021 بمدينة لوفن البلجيكية، على يد ثلاثة أشخاص هم بيرتن كنايبن «الرئيس التنفيذي»، الذي كان يعمل سابقًا معالجًا فيزيائيًا في نادي أوه لوفن قبل أن يغوص في عالم البيانات والحواسيب، وميلان كلاسمان، ودريس ديبريست المؤسس المشارك والمدير التقني.

بدأت الفكرة من إحباط بيرتن اليومي، الطواقم الفنية في الأندية تُرهق نفسها في الرسم اليدوي للفيديوهات، وإعداد التقارير، وإرسال المقاطع للاعبين، فكانت MyGamePlan الحل الذي يحول هذا الجهد إلى ذكاء اصطناعي آلي بحسب منظوره.

حظيت المنصة بدعم من VLAIO وImec iStart بنحو 50 ألف يورو لكل منهما، إضافة إلى عقد استشاري، بقيمة 300 ألف يورو من استوديو Miles Ahead.

تعتمد المنصة على اشتراكات مرنة تركز على القيمة المضافة، توفير الوقت والجهد، ورفع قيمة اللاعبين السوقية.

اليوم، تضم المنصة فريق عمل صغير ومتخصص يتكون من نحو 5 أعضاء أساسيين مع إضافات مثل باتريس بفايفر مدير العملاء، يركزون جميعهم على تطوير الخوارزميات ودعم الأندية.

تعمل MyGamePlan كساحر بيانات، تجمع بين الأحداث ، التتبع، والفيديو وتحللها عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة.

بدلًا من الإحصاءات العامة التي تقدمها منصات مثل Wyscout، تمنح MyGamePlan بيانات مخصصة تمامًا حسب نموذج لعب الفريق.

يمكنك أن «تسألها» كما تفعل مع ChatGPT: «من يخسر الكرة أكثر في الخصم؟ أي جهة يستهدفها اللاعبون للفوز بالصراعات؟ كم عرضية يحتاج الخصم لتحويلها إلى تسديدة؟» وترد المنصة بمقاطع فيديو مرتبطة مباشرة بالأرقام، وتقارير آلية، وخطط تطوير فردية لكل لاعب عبر تطبيق محمول.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، استفاد من المنصة بعد مرور 5 أعوام على تأسيسها أكثر من 30 ناديًا محترفًا حول العالم، مثل كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، بير ليفركوزن الألماني، كي آر سي جينك البلجيكي، ألميري سيتي الهولندي، لالوفيير وهارجو يو كي، وترييستينا كالتشيو.

في الدوري السعودي، برزت قصة التعاون كأيقونة، في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، استفاد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا من بيانات MyGamePlan التي كشفت عن تذبذب دفاع الهلال أمام الكرات الثابتة.

أظهرت التحليلات أن الخصوم يحولون الركنيات ضد الهلال إلى هدف أو تسديدة بنسبة 40%، وترتفع إلى 60% في آخر 15 دقيقة من المباراة.

اعتمد شاموسكا على هذه «الأفضلية التنافسية»، فخرج التعاون متعادلًا 2ـ2 أمام الهلال، معطلًا رحلته نحو المنافسة على الصدارة.

وقال شاموسكا بعد التعادل مع الهلال السبت «إن المنصة أعطتهم المفتاح لاستغلال نقاط الضعف بدقة».

ويروي لـ«الرياضية» بيرتن كنايبن، مؤسس المنصة، قصة النجاح هذه بفخر: «التعاون أحد الذين استفادوا، وأعطتهم أفضلية ساعدتهم في الوصول إلى موقعه الحالي.. المنصة لا تعطي إحصاءات عامة، بل بيانات كبرى مخصصة، مثل استهداف لاعب معين لكسب صراعات أكثر، أو تحديد عدد العرضيات اللازمة للخصم».

وهكذا، تحولت MyGamePlan من فكرة في غرفة صغيرة في لوفن إلى سلاح سري في أيدي المدربين، يجعل كرة القدم أكثر ذكاءً ودقة في عالم يتسارع فيه الذكاء الاصطناعي.