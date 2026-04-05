ليون.. نزيف النقاط مستمر

واصل فريق ليون الأول لكرة القدم نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل دون أهدافٍ أمام مضيفه أنجيه، الأحد، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وفرض ليون سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون خطورةٍ، وخرج بنقطةٍ واحدةٍ لا تخدم طموحاته في سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وفرَّط الفريق في فرصة الارتقاء مؤقتًا إلى منصة التتويج، وبقي في المركز الخامس برصيد 48 نقطةً، وبات مهددًا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز موناكو على مرسيليا لاحقًا.

أما أنجيه الـ 12، فتُعدُّ النقطة الـ 33 له الموسم الجاري ثمينةً في مسعاه نحو البقاء الذي بات قريبًا جدًّا، وإن لم يُحسم حسابيًّا بعد.

وكان ليون يُمنِّي النفس باستعادة التوازن عقب فترة التوقف الدولي، ووضع حدٍّ لسلسلةٍ من خمس مبارياتٍ دون فوزٍ في الدوري، بينها ثلاث هزائم، يُضاف إليها الخروج من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام سلتا فيجو الإسباني.

وفي باقي اللقاءات، تعادل لوريان مع باريس أف سي بهدفٍ للسنغالي بامبا ديانج «54» مقابل هدفٍ للزيمبابوي مارشال مونيتسي «74». كذلك تعادل لوهافر مع أوكسير بهدفٍ لسيمون إيبونوج «23» مقابل هدفٍ للمالي لاسين سينايوكو «15».

في حين فشل ميتز في استغلال النقص العددي في صفوف ضيفه نانت، وسقط في فخ التعادل السلبي. ولعب نانت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 إثر طرد مدافعه تيليل تاتي.