أبو الشامات أول قدساوي بين المطرودين

تلقَّى محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، أول بطاقةٍ حمراء للاعبٍ من فريق القادسية الأول لكرة القدم خلال موسم دوري روشن السعودي.

وضرب أبو الشامات السلوفاكي أوندريج دودا، مدافع الاتفاق، على وجهه خلال الشوط الأول من لقاء الفريقين، مساء الأحد على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 27.

وعلى الفور، أشهر له الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس بطاقةً حمراء مباشرة، هي الأولى لأي لاعبٍ قدساوي في الدوري، لكنَّها الثانية الموسم الجاري بعدما تلقَّى الجناح الغاني كريستوفر بونسو باه بطاقةً مماثلةً أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقبل أبو الشامات، طُرِد 36 لاعبًا خلال موسم روشن، حسبَ إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي.

وحصل اللاعب ذاته على أول بطاقة حمراء في مسيرته مع القادسية، التي بدأت قبل نحو أربعة أعوام.