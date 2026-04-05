الرياضات البصرية.. تمكين المواهب السعودية إلى منصات التتويج

في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، تشهد الرياضات المخصصة لذوي الإعاقة البصرية في السعودية تطورًا متسارعًا، مدعومًا بمنظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والشراكات المؤسسية التي تستهدف اكتشاف المواهب وتأهيلها ورفع جاهزيتها للمنافسات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور فيصل بارويس، رئيس الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية، لوكالة الأنباء السعودية، أن دور الاتحاد يتجاوز تنظيم المنافسات إلى بناء مسار متكامل يبدأ من إتاحة الفرصة، ويمتد إلى الاكتشاف المبكر، ثم الإعداد، وصولًا إلى المنافسة، مؤكدًا أن الاتحاد يُتيح الفرصة ويبني مسارًا واضحًا للتطوير، ليُمكن اللاعبين من الاستمرار والتقدم.

وأشار إلى اعتماد الاتحاد على نموذج التطوير طويل المدى (LTAD)، الذي يُركز على أن تكون قرارات التدريب مبنية على بيانات واختبارات معيارية، بما يُسهم في رفع جودة العمل الفني، لافتًا الانتباه إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء تكشف عن وجود أكثر من 181 ألف شخص من ذوي الإعاقة البصرية في السعودية، ما يعكس حجم المسؤولية الوطنية في هذا القطاع.

وبيّن الدكتور بارويس أن الأعوام الماضية شهدت تحولًا مهمًا في عمل الاتحاد، بدءًا من تأسيسه بصفته كيانًا مستقلًا عام 2022 تحت مظله اللجنة الأولومبية والبارالمبية السعودية، مرورًا بتطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة، ووصولًا إلى التحول من العمل الموسمي إلى نموذج تطوير طويل المدى قائم على التخطيط والتدرج، إضافةً إلى التحول في آليات اتخاذ القرار الفني، من الاعتماد على التقدير الشخصي إلى الاعتماد على البيانات والمنصات الرقمية.

وأوضح أن الاتحاد يركّز حاليًا على ثلاث رياضات بارالمبية أساسية، هي كرة الهدف والجودو للمكفوفين، وكرة القدم للمكفوفين، إلى جانب دعم رياضات أخرى مثل رفع الأثقال وتنس الطاولة، عادًا كرة الهدف الركيزة الأساسية لرياضة المكفوفين، بينما يشهد الجودو توسعًا ملحوظًا، حيث شارك أكثر من 200 لاعب ولاعبة في بطولة السعودية المفتوحة الأخيرة.

وسجّل اللاعبون السعوديون من ذوي الإعاقة البصرية حضورًا لافتًا خلال الأعوام الأخيرة، ففي كرة الهدف حقق المنتخب السعودي الميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا بمسقط 2026، والفضية في غرب آسيا 2023، والبرونزية في 2024، إلى جانب ميدليات في البطولات العربية والدولية، كما وصل المنتخب إلى المركز الأول عربيًا والسابع آسيويًا وفق تصنيف IBSA لعام 2025، وفي الجودو حققت اللاعبة كوثر الحمدي المركز الخامس في بطولة الجائزة الكبرى بمصر 2025.