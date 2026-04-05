«شباب البومب 3» يستمر في الصدارة.. و«برشامة» ثانيا

حافظ فيلم «شباب البومب 3» على صدارته قائمة أعلى 10 أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 6.5 مليون ريالٍ، فيما حل الفيلم المصري «برشامة» ثانيًا، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وانطلق عرض فيلم «شباب البومب 3» في صالات السينما السعودية مع أول أيام عيد الفطر، مستفيدًا من الزخم الجماهيري المعتاد في موسم العيد، الذي يشهد ارتفاعًا في الإقبال على دور العرض.

ويواصل العمل النجاحات التي سجلتها السلسلة، حيث تجاوز الجزء الأول 26 مليون ريال بأكثر من 618 ألف تذكرةٍ في عيد الفطر 2024، فيما حقق الجزء الثاني نحو 27 مليون ريال ببيع أكثر من 600 ألف تذكرة خلال 2025، ما يُعزِّز حضوره بوصفه أحد أبرز خيارات الجمهور في موسم العيد.

وبلغت إيرادات دور السينما في السعودية خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 04 أبريل الجاري، 26.2 مليون ريالٍ عبر عرض 37 فيلمًا متنوِّعًا.

وجاء الفيلم الأمريكي «Project Hail Mary» في المركز الثالث بإيراداتٍ بلغت 4.4 مليون، ومواطنه «Super Mario Bros. Movie» في المركز الرابع بإيراداتٍ بلغت 2.9 مليون، فيما حلَّ الفيلم المصري «فاميلي ترنز» خامسًا بـ 1.6 مليون، وجاء «Scream 7» رابعًا بـ 5.2 مليون، و«Hoppers» خامسًا بـ 4.3 مليون.

وشهدت قائمة العشرة فيلمًا سعوديًا وفيلمين مصريين وستة أفلام أمريكية، وفيلمًا هنديًا واحدًا.