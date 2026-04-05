منتدى العمرة.. 160 متحدثا و150 جهة عارضة

استضاف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل أعمال النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث عُدّ أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في تطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن، بمشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما أتاح الحدث مساحة واسعة لعرض أحدث الحلول والمنتجات والخدمات من خلال المعرض المصاحب، الذي شاركت فيه هيئات وشركات ومؤسسات محلية ودولية قدمت ابتكارات متنوعة هدفت إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

وشاركت الهيئة السعودية للسياحة في المعرض عبر جناح «روح السعودية»، حيث استعرضت أنشطتها ودورها في إثراء تجربة الزائر والمعتمر، وقدمت أحدث البرامج السياحية التي تسهم في تيسير الرحلة، في ظل المكانة السياحية المتنامية التي حققتها المملكة إقليميًا وعالميًا، إلى جانب مكانتها الدينية كقبلة للمسلمين.

وأكد انعقاد المنتدى في المدينة المنورة مكانتها كإحدى المحطات الرئيسة في رحلة المعتمرين والزوار، حيث جمع أكثر من 160 متحدثًا و150 جهة عارضة، واستقبل ما يزيد على 40 ألف زائر من المختصين والمهتمين بقطاع العمرة والزيارة على مدار أيامه الثلاثة.

وشكّل منتدى العمرة والزيارة منصة محورية جمعت صنّاع القرار، والمستثمرين، ومبتكري الحلول التقنية، ومنظمي خدمات العمرة، والمطورين، وممثلي قطاع الضيافة، لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تسهم في تطوير تجربة المعتمر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجاءت النسخة الثالثة من المنتدى امتدادًا لمسيرة متنامية من النجاحات التي حققها في دورتيه السابقتين، حيث أسهم في بناء جسور التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتقنية التي تدعم تطوير منظومة العمرة والزيارة.

وشهد المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي ناقشت مستقبل خدمات العمرة، ودور التقنيات الرقمية في تحسين تجربة الزائر، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجالات الضيافة، وإدارة الحشود، والخدمات اللوجستية المرتبطة برحلة المعتمر.

ويُنظر إلى منتدى العمرة والزيارة بوصفه أحد المحركات الرئيسة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث أسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات النوعية، وترسيخ معايير متقدمة للتميز في منظومة خدمات العمرة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومع اتساع المشاركة الدولية وتنوع محاور النقاش، شهدت النسخة الثالثة من المنتدى توقيع أكثر من 5 آلاف اتفاقية، هدفت إلى تعزيز تكامل المنظومة وتوسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، وفتح المجال أمام المبادرات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع، وتعزز من مكانة السعودية كمركز عالمي لإدارة وتطوير تجربة ضيوف الرحمن.