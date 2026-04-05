المرة 27.. آيندهوفن بطل الدوري الهولندي

حسم فريق بي إس في آيندهوفن الأول لكرة القدم، الأحد، بطولة الدوري الهولندي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، وقبل 5 جولات على النهاية، عقب ختام المرحلة التاسعة والعشرين.

واستفاد رجال المدرب بيتر بوش الذين تغلبوا على إف سي أوتريخت 4-3 السبت، من تعثر مطارده المباشر فينورد روتردام أمام فولندام 0-0.

وبرصيد 23 انتصارًا مقابل أربع هزائم فقط، جمع بي إس في 71 نقطة، وقدم مشوارًا قويًا منحه أفضلية 17 نقطة على أقرب ملاحقيه، ولا سيما بفضل هجوم ناري سجل 82 هدفًا، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

وكان الدولي المغربي إسماعيل الصيباري، لاعب الوسط، والهولندي خوس تيل، اللذان سجلا على التوالي 14 و13 هدفًا، من أبرز مهندسي هذا الإنجاز.

وسيعود النادي، الذي يتخذ من ملعب فيليبس ستاديون مقرًا له، إلى مسرح دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهي مسابقة شهدت تقلبًا في نتائج بي إس في هذا الموسم، إذ أخفق في تجاوز مرحلة دوري المجموعة الموحدة «حل في المركز 28 من أصل 36»، على الرغم من نتائج لافتة مثل فوزه على ليفربول الإنجليزي 4-1 في أنفيلد، وانتصاره بنتيجة عريضة على نابولي الإيطالي 6-2 خلال الشتاء الماضي.