ألكاراز يخطط على التنافس في الملاعب الترابية

أوضح الإٍسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الأول عالميًّا، الأحد، أن العودة إلى الملاعب الترابية للتنس «تُشعره بمتعةٍ مذهلةٍ»، مؤكدًا أنه يهدف إلى المشاركة في دورات مونت كارلو، وبرشلونة، ومدريد، وروما قبل الدفاع عن لقبه في «رولان جاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ولم يسبق للإسباني، الذي يُباشر حملة الدفاع عن لقبه في دورة مونت كارلو للماسترز «ألف نقطة» الأسبوع المقبل، أن خاض موسمًا أوروبيًّا كاملًا على الملاعب الترابية في مسيرته.

كذلك تُوِّج ألكاراز العام الماضي بلقب دورة روما، ولم يتعرَّض سوى لهزيمةٍ واحدةٍ على الملاعب الترابية في 2025، وكانت أمام الدنماركي هولجر رونه في نهائي دورة برشلونة الإسبانية.

وقال اللاعب للصحافيين في موناكو: «أفتقد الملاعب الترابية في كل مرةٍ ينتهي فيها موسمها. أفتقدها حقًّا».

وأضاف: «مرَّ وقتٌ طويلٌ منذ رولان جاروس لم ألمس فيه التراب. في أولى الحصص التدريبية قلت لفريقي لقد حان وقت العودة إلى الجوارب المتسخة. الشعور بالعودة إلى التراب مذهلٌ».

وأحرز ألكاراز لقب مونت كارلو قبل 12 شهرًا في مشاركته الثانية فقط بالدورة، لكنَّه غاب عن دورة مدريد.

والموسم الماضي كان أيضًا المرة الثانية فقط التي يشارك بها في روما، لكنَّه يأمل العام الجاري خوض برنامجٍ كاملٍ.

وسيواجه ألكاراز في مباراته الافتتاحية بالدور الثاني في الإمارة إما السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي يشارك ببطاقة دعوةٍ، أو الأرجنتيني سيباستيان بايس بعد أن أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنَّفين الثمانية الأوائل.