بولونيا يستعيد التوازن.. تورينو يعود بنقاط بيزا

استعاد فريق بولونيا الأول لكرة القدم توازنه بفوز ثمين على مضيفه كريمونيزي 2-1 الأحد، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وحسم بولونيا المواجهة مبكرًا بهدفين في الدقائق الـ16 الأولى عبر البرتغالي جواو ماريو «3»، والإنجليزي جوناثان رو «16» إثر تمريرتين حاسمتين من الإسباني خوان ميراندا، وقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع عبر المهاجم فيديريكو بوناتسولي من ركلة جزاء.

وطُرد يوسف المالح، لاعب وسط كريموينزي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، ثم نال الإسكتلندي لبولونيا لويس فيرجوسون، لاعب الوسط، المصير ذاته بعد دقيقتين إثر تلقيه إنذارين في دقيقة واحدة.

وعوّض بولونيا بذلك خسارته على أرضه أمام لاتسيو 0-2 في المرحلة الماضية، وحقق انتصاره الثالث عشر هذا الموسم وجاء في توقيت مناسب كونه يستضيف أستون فيلا الإنجليزي الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وارتقى بولونيا إلى المركز الثامن برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو المتعادل مع بارما 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، فيما مُني كريمونيزي بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية عاد تورينو من ميدان بيزا منتصرًا 1-0 بفضل هدف البديل الإسكتلندي تشي آدامس «80».

ورفع تورينو بتحقيقه انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 18 نقطة لبيزا في المركز الأخير.

وتُختتم المرحلة الإثنين بلقاءات أودينيزي مع كومو، وليتشي مع أتالانتا، ويوفنتوس مع جنوى، ونابولي مع ميلان.