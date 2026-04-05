سيلتا فيجو يعود إلى الانتصارات

استعاد فريق سيلتا فيجو الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات عجاف في الدوري الإسباني، بإسقاطه مضيفه فالنسيا 3-2 ضمن الجولة الـ30، الأحد.

وعلى الرغم من افتتاح فالنسيا التسجيل عبر الأرجنتيني جيدو رودريجيز 12، ردّ سيلتا فيجو بثلاثية حملت توقيع الغيني إيلايكس موريبا 56 والبديلان فرناندو لوبيس 60 والسويدي فيليوت سويدبرج 81، قبل تقليص رودريجيز الفارق محرزًا ثنائيته الشخصية «90+3».

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، محققًا انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل في المباريات الثلاث الأخيرة، وبات على بُعد نقطة واحدة من ريال بيتيس صاحب المركز الخامس المؤهل مباشرة إلى دور المجموعة الموحدة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

بدوره، تجمّد رصيد فالنسيا عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر، وتلقى هزيمته الثانية في آخر خمس مباريات مقابل ثلاثة انتصارات.

وتابع خيتافي عروضه الإيجابية في الفترة الأخيرة، بتخطيه ضيفه أتلتيك بلباو 2-0 بفضل الأرجنتيني لويس فاسكيس 14 والأوروجوياني مارتين ساتريانو 90.

ورفع خيتافي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، علمًا أنه حقق انتصاره الثاني تواليًا والسادس في آخر ثمان مباريات مقابل هزيمتين.

في المقابل، تجمّد رصيد بلباو عند 38 نقطة في المركز العاشر، متكبدًا هزيمته الرابعة عشرة في «لا ليجا»، والثالثة في آخر أربع مباريات في موسم للنسيان لفريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.

واستمرت متاعب إشبيلية المنقوص عدديًا بسقوطه المفاجئ أمام مضيفه متذيل الترتيب ريال أوفييدو 0-1.

وأحرز الأوروجوياني فيديريكو فيناس هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 32.

وأنهى إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الفرنسي تانجي نيانزو في الدقيقة 38.

وتكبّد إشبيلية بذلك خسارته الثالثة تواليًا في «لا ليجا»، فتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعدًا بفارق بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، فيما رفع أوفييدو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأخير.