الترجيحية تقود ليدز يونايتد إلى نصف النهائي

قادت ركلات الترجيح فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم إلى إكمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.

وفاز ليدز على مضيفه وست هام يونايتد 4ـ2 بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة العريقة.

وعلى الملعب الأولمبي في لندن، العاصمة البريطانية، افتتح أوه تاناكا التسجيل لليدز في الدقيقة 26، وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني «75» من ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني سجل ماتيوس فرنانديز الهدف الأول لوست هام قبل أن يحرز أكسيل ديسيسي الثاني «90+6»، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2ـ2.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، لكنَّهما عجزا عن التسجيل، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليدز.

وسبق أن تأهلت فرق مانشستر سيتي، وساوثهامبتون، وتشيلسي إلى نصف النهائي.