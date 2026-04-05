التعادل الثاني يحبط الشباب والرياض

تعثَّر فريق الشباب الأول لكرة القدم ونظيره الرياض بتعادلٍ هو الثاني بينهما في تاريخ لقاءاتهما بدوري روشن السعودي، وجاء بنتيجة 1ـ1 في المواجهة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

وافتتح «الليوث» النتيجة عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 34، وأدرك البرتغالي أنطونيو توزي التعادل لـ «مدرسة الوسطى» من ركلة جزاءٍ «45».

ويُشكِّل التعادل إحباطًا كبيرًا للفريقين اللذين خاضا المواجهة على وقع انتصارين ثمينين في الجولة الماضية، إذ تغلَّب الشباب على الأخدود 2ـ0، بينما حوَّل الرياض تأخره أمام الاتحاد «حامل اللقب» إلى انتصارٍ بـ 3ـ1.

بذلك، اكتفى كل فريقٍ بحصد نقطةٍ واحدةٍ، لكن دون أن يطرأ أي تغييرٍ على مركزيهما في الترتيب العام للدوري حيث رفع الشباب رصيده إلى 30 نقطةً في المركز الـ 12، والرياض إلى 20 نقطةً في المركز الـ 16.