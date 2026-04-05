بعد 17 مواجهة بلا خسارة.. الاتفاق يسقط القادسية

ألحق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بجاره القادسية، الأحد، الخسارة الأولى تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

وأسفر ديربي الشرقية، على ملعب «إيجو» في الدمام، عن فوز الاتفاق، سابع جدول الترتيب، 3ـ2 على صاحب المركز الرابع.

وأكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 35 نتيجة طرد محمد أبو الشامات، ظهيره الأيمن، ببطاقة حمراء مباشرة.

وأشهر اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، حكم الساحة، بطاقةً مماثلةً للأوروجوياني جاستون ألفاريز، مدافع الفريق ذاته، في الدقيقة 90+9، بعدما ألغى هدفًا قدساويًّا متأخرًا، أحرزه المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز.

وافتتحت كتيبة رودجرز أهداف المواجهة في الدقيقة 33 عبر المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس، وبعد دقيقتين فقط، طُرِد أبو الشامات. وأدرك الاتفاق التعادل في الدقيقة 40 عبر المدافع الإسكتلندي جاك هيندري.

وافتتح الفريق ذاته الشوط الثاني بهدفٍ، أحرزه المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقة 47.

واحتسب سيديروبولوس ركلة جزاءٍ لفريق المدرب سعد الشهري، حوَّلها الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، إلى هدفٍ في الدقيقة 74.

وعاد كينيونيس إلى التسجيل في الدقيقة 87، مُقلِّصًا فارق النتيجة قبل دقائق ختامية مثيرة، شهِدت إحراز فيرنانديز هدف التعادل، الذي راجعه الحكم على شاشة تقنية الفيديو «VAR»، فألغاه، وطرد ألفاريز نتيجة تدخُّلٍ على السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب وسط الاتفاق، قبل وصول الكرة إلى فيرنانديز.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 42 نقطةً، معزِّزًا حضوره في المركز السابع، وتجمَّد رصيد القادسية عند 60 نقطةً.

وهذه خسارة القادسية الأولى منذ خرج أمام الأهلي من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نهاية نوفمبر الماضي.

وأنهى النادي الشرقاوي، بعد توديع الكأس، عقد المدرب الإسباني ميتشيل جونزاليس، وعيَّن رودجرز، خبير الكرة الإنجليزية، الذي قاد الفريق في 17 مباراةً، قبل الجولة الـ 27، كسِب 13 منها، وتعادل في أربعٍ، متجنِّبًا الخسارة.

وعلى يدَي الاتفاق، انتهت هذه السلسلة الإيجابية، التي غطت فترةً زمنيةً تتجاوز ثلاثة أشهرٍ، وانحصرت في منافسات الدوري.