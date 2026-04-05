دورة تشارلستون.. بيجولا تحتفظ باللقب

احتفظت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة أولى، بلقبها بطلة لدورة تشارلستون الأمريكية في كرة المضرب بفوزها السهل على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا 6-2 و6-2 الأحد، في المباراة النهائية على الملاعب الترابية الخضراء في تشارلستون.

واحتاجت بيجولا، البالغة 32 عامًا، إلى ساعة و22 دقيقة لإنهاء مغامرة ستارودوبتسيفا، البالغة 26 عامًا والمصنفة 89 عالميًا، والتتويج بلقبها الثاني هذا الموسم بعد دورة دبي في فبراير، والحادي عشر في مسيرتها الاحترافية.

وحسمت بيجولا نتيجة المباراة في مجموعتين، وهي التي احتاجت إلى ثلاث مجموعات للفوز بمبارياتها في الأدوار السابقة في الدورة.

وبعد بداية متكافئة، فرضت بيجولا سيطرتها في الشوط الخامس من المجموعة الأولى وكسرت إرسال منافستها وتقدمت 3-2 و4-2، ثم كسرته في الشوط السابع وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها 6-2 في 31 دقيقة، بعدما كسبت خمسة أشواط متتالية.

وواصلت بيجولا أفضليتها ومددت الأشواط المتتالية التي كسبتها إلى 10، بعدما كسبت الأشواط الخمسة الأولى من المجموعة الثانية.

ونجحت الأوكرانية في كسر إرسال الأمريكية للمرة الأولى في المباراة، عندما فعلتها في الشوط السادس، فقلصت الفارق إلى 1-5 ثم 2-5، لكن بيجولا استعادت توازنها وكسبت الشوط الثامن وحسمت المجموعة 6-2 في 50 دقيقة.

ورغم خسارتها في النهائي، ستقفز الأوكرانية في التصنيف العالمي إلى المركز الثالث والخمسين الإثنين، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها، في حين ستبقى بيجولا في المركز الخامس.