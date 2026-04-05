غابت موسمين ونصف.. هيندري يدشن أهداف الاتفاق

أحرز الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، هدفه الأول مع «النواخذة»، مساء الأحد، وذلك بعد أكثر من موسمين ونصف الموسم على انضمامه إلى صفوفهم.

وسجَّل هيندري، من ضربة رأسية، أمام القادسية في ديربي الشرقية ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي. وفاز فريقُه 3-2 بالمواجهة، التي احتضنها ملعب «إيجو» في الدمام.

وانضم الإسكتلندي إلى الاتفاق خلال انتقالات صيف 2023، ويخوض موسمه الثالث على الملاعب السعودية. ويعتمد عليه المدرب سعد الشهري بصفة أساسية.

وفي أحدث نسخ ديربي الشرقية، افتتح القادسية الأهداف بواسطة المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس. وبعد طرد زميله محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، عادل هيندري النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الاتفاق هدفين، عبر المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، فيما سجَّل كينونيس هدفًا ثانيًا له ولفريقه.

ورفع الفريق الفائز عدد نقاطه إلى 42، وبقِيَ في المركز السابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 60 نقطة في المركز الرابع.