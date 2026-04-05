13 أبريل.. خامس نسخ LEAP

تعود LEAP 2026 في نسختها الخامسة لتؤكد حضورها واحدة من أبرز الأحداث التقنية والابتكارية العالمية التي تنظم في السعودية.

ويُنظم الحدث في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026، ويجمع نخبة من قادة التقنية، والشركات الناشئة، والمستثمرين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت هذه المبادرة السعودية بطموح كبير، لتتحول خلال أعوام قليلة إلى ملتقى عالمي للأفكار التي ترسم ملامح المستقبل. وعلى مدار أربعة أيام، يستعرض LEAP أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والمدن الذكية، والاستدامة، وتقنيات الفضاء، والتقنيات الصحية، والتقنيات الناشئة، لتضع الرياض في صدارة المشهد العالمي حول مستقبل الابتكار التقني.

وبمشاركة مئات الشركات التقنيّة، وآلاف المتحدثين الدوليين، وعشرات الآلاف من الحضور، تعكس النسخة الخامسة من LEAP حجم الحدث وأهميته، وتبرز الدور المتنامي للسعودية في دفع عجلة التعاون والاستثمار والتفكير المستقبلي عبر مختلف القطاعات.