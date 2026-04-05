سباحة.. الهلال والفتح أبطال المناطق

حقق نادي الفتح كأس بطولة أندية المناطق للسباحة لأندية الشمالية والشرقية للرجال لجميع الفئات السنية، فيما خطف الهلال كأس أندية الغربية والجنوبية والرياض، الأحد.

وجرت منافسات أندية الشرقية والشمالية على مسبح مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، بمشاركة 276 سباحًا يمثلون 30 ناديًا وأكاديمية، و21 حكمًا.

وجاء نادي الخليج في المركز الثاني، فيما حل نادي القادسية ثالثًا.

وتوج الهلال بطلًا بمشاركة 276 سباحًا يمثلون 30 ناديًا وأكاديمية.

من جهة أخرى، حقق عماد زبن، سباح نادي النصر، رقمًا قياسيًا، وذلك خلال سباق 200 متر ظهر ضمن منافسات البطولة التي جرت على مسبح مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وتأتي منافسات البطولة تنفيذًا لخطط واستراتيجيات الاتحاد السعودي للسباحة، الهادفة إلى رفع مستوى التنافس بين الأندية، واكتشاف المواهب المميزة، بما يسهم في دعم المنتخبات السعودية.