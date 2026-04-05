زكري: الجزائية قاسية.. والتعادل غير عادل

وصف الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، التعادل 1-1 أمام الرياض، الأحد في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي بالنتيجة غير العادلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهم كانوا قادرين على تسجيل خمسة أهداف.

وقال زكري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «التعادل غير عادل بلغة الأرقام، وكنا نريد الحصول على النقاط الثلاث، وتقدمنا بهدف، وركلة الجزاء التي سجل منها الرياض التعادل كانت قاسية، وتسببت في نرفزة اللاعبين، وكدنا أن نفقد المباراة».

وأضاف المدرب الجزائري:«أكثر من 80 في المئة من فريقنا لديه الجاهزية الكاملة، ونحن حاضرون في الملعب، كان من المفترض أن نكسب المباراة بأربعة او خمسة أهداف، ولكن هذه هي كرة القدم».

وعلّق مدرب الشباب على سقوط مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء دون احتساب قرار من الحكم، قائلًا: «حمد الله سقط وكان هناك تلامس، ولكن الحكم يقول ليس هناك ركلة جزاء، بعض الأمور الخارجية تعيق المستوى الفني، وVAR يساعد في الحصول على المستوى المطلوب من القرارات، هذه المسابقة مستواها عالٍ ويجب أن ترتقي الكثير من الجوانب إلى المستوى الفني».

وعن مواجهة زاخو العراقي في 19 أبريل الجاري ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، أجاب زكري: «الدوري قوي، ومباريات الكؤوس مختلفة».

