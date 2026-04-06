الزمالك يعزز الصدارة برباعية المصري

عزز فريق الزمالك الأول لكرة القدم صدارته للدوري المصري حين استهل مرحلة الإياب من مجموعة تحديد البطل بفوز كبير على مضيفه المصري 4-1 الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتقدم المصري عبر المغربي أسامة الزمراوي 13، ورد الزمالك برباعية تناوب عليها الفلسطيني عدي الدباغ 30 وناصر منسي 44 و75 وحسام عبد المجيد 87.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة وانفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام بيراميدز الذي يغيب عن الجولة الأولى، وبفارق ست نقاط أمام غريمه التقليدي الأهلي بطل الموسم الماضي والذي يلتقي مع سيراميكا كليوباترا الثلاثاء، بينما توقف رصيد المصري عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وتشارك الأندية السبعة الأولى في الدور الأول في مجموعة تحديد البطل والفرق التي تمثل مصر في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» في الموسم المقبل، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد.

ومنح الزمراوي التقدم للمصري في الدقيقة 13 حين تسلم كرة من صلاح محسن داخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة سكنت شباك المهدي سليمان.

ويلعب الثلاثاء أيضصا سموحة مع إنبي، على أن تلعب الجولة الثانية التي يغيب عنها الزمالك السبت المقبل، بمباراتي بيراميدز مع المصري، والأهلي مع سموحة.