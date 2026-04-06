ريشة: الحكم ألغى جزائية قدساوية صحيحة.. والطرد خطأ

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، تراجع حكم ديربي الشرقية، مساء الأحد في الدمام، عن احتساب ركلة جزاء لفريق القادسية الأول لكرة القدم خلال الشوط الثاني، واختلف معه في واحدةٍ من البطاقتين الحمراوين اللتين أشهرهما للاعبَين من الفريق ذاته.

وتغلب الاتفاق على القادسية 3ـ2، في الدمام، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وطرد الحكم اليوناني أناستايوس سيديروبولوس، ببطاقتين حمراوين مباشرتين، الظهير محمد أبو الشامات، في الدقيقة 35، والمدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز، في الدقيقة 90+9، وألغى هدفًا لفريقهما أحرزه المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 90+5.

واتفق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، مع اليوناني في طرد أبو الشامات واحتساب ركلة جزاء للاتفاق تحولت إلى هدف في الدقيقة 74.

وقال: «أبو الشامات استحق الطرد المباشر، بسبب ضربه دودا على وجهه أثناء توقف اللعب، وهذا سلوكٌ مشين، والجزائية صحيحة نظرًا لتعرض خالد الغنام إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء بعد دخول متهور من تركي العمار».

واستطرد المحلل: «لكن الحكم أخطأ، في الدقيقة 82، عندما ألغى ركلة جزاء احتسبها للقادسية بداعي وجود تسلّل قبل لمس هيندري لاعب الاتفاق الكرة بيده داخل منطقة فريقه».

وأشار المصري إلى عدم تأثير تسلل الألماني جوليان فايجل، لاعب وسط القادسية، على اللعبة، موضحًا: «التنافس على الكرة كان بين هيندري وعبد الله آل سالم، الذي كان في موقف سليم، وتسلُّل فايجل قبلها لم يؤثّر على المنافس».

وراجع سيديروبولوس الحالة على شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR قبل اتخاذه القرار الذي وصفه ريشة بـ «المؤثر على النتيجة».

وعاد الحكم إلى الشاشة خلال الوقت بدل الضائع، بعد هدفٍ قدساوي متأخر، وقرر إلغاءه وإشهار بطاقة حمراء لألفاريز نتيجة تدخلٍ بالقدم على السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب وسط الاتفاق.

وصادق ريشة على الشق الأول من القرار، مشيرًا إلى ارتكاب ألفاريز خطأ الدخول المتهور على دودا، لكنه عدّ الطرد قاسيًا، وأبان: «هنا ألفاريز أخطأ، وهو يحاول تمرير الكرة لزميله، لكن تدخله المتهور على ساق المنافس افتقد إلى القوة المفرطة والسرعة، وكان من المفترض الاكتفاء بمنحه بطاقة صفراء».