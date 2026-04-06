الإنتر يمطر شباك روما بخماسية

استعاد فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم توازنه في الدوري الإيطالي، بإكرامه وفادة ضيفه روما 5-2 الأحد، ضمن الجولة الـ31، فابتعد في الصدارة بفارق تسع نقاط مؤقتًا عن جاره ومطارده ميلان.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 1 و52، والتركي هاكان تشالهانأوجلو 45+2، والفرنسي ماركوس تورام 55، ونيكولو باريلا 63، أهداف إنتر، فيما أحرز جانلوكا مانشيني 40، ولورنتسو بيليجريني 70، هدفي روما.

ورفع إنتر، العائد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وهزيمة، رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن ميلان الثاني، و10 عن نابولي الثالث.

في المقابل، تجمّد رصيد روما عند 54 نقطة في المركز السادس، وتلقت آماله بالحلول رابعًا وبلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا ضربة قوية، مانحًا يوفنتوس الخامس (54 نقطة)، وكومو الرابع (57 نقطة) فرصة الابتعاد عنه، علمًا أن الأول يستقبل جنوى، والثاني يحلّ ضيفًا على أودينيزي الإثنين في ختام المرحلة.

وتُختتم المرحلة الإثنين بلقاءات أودينيزي مع كومو، وليتشي مع أتالانتا، ويوفنتوس مع جنوى، ونابولي مع ميلان.