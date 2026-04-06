دولاك: غيرنا الاستراتيجية.. والنتيجة جيدة

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، رضاه عن نتيجة التعادل مع الشباب 1-1، الأحد ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا أمام فريق يضم لاعبين متميزين، مثل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبلجيكي يانيك كاراسكو.

وأوضح دولاك خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «لعبنا ضد حمد الله، وهو من بين أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري، وأيضًا كاراسكو وهو لاعب يستطيع صنع الفارق من أي موقف، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا».

وتابع مدرب الرياض: «المباراة كانت جيدة، وتوقعت الحصول على النقاط الثلاث حينما استحوذنا على الكرة، والشباب لديه إمكانات كبيرة، وفي الشوط الثاني غيرنا الاستراتيجية واحدثنا الفارق، والتعادل نتيجة جيدة قبل المواجهة المقبلة».

واشتكى المدرب البرازيلي من التوقفات في الدوري، واستطرد: «أتمنى أن نلعب المباريات المقبلة بدون توقفات طويلة، ولكن هذه هي الجدولة، وهي فرصة جيدة للعمل مع اللاعبين».

وأثنى دولاك على أداء لاعبيه، وخص بالإشادة مرزوق تمبكتي، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة كما هو عليه أمام الاتحاد في الجولة الماضية، وتابع: «أشركت تمبكتي لأني أريد استراتيجية جديدة لمواجهة كاراسكو وياسين عدلي، وفي مباراة الاتفاق المقبلة سنفكر في استراتيجية جديدة».

واختتم مدرب الرياض: «نحن متحفزون دائمًا للحصول على النقاط، وخططنا في المباراة أنه حينما نحصل على الكرة نغير الاتجاه، وجاءت ركلة الجزاء من هذه الفكرة».