الشهري: أنتظر موافقة التجديد.. وأنا رهن إشارة «الأخضر»

كشف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن اتخاذ ناديه خطوةً في سبيل الاحتفاظ به، معلنًا انتظار موافقة الجهة المختصة على تجديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وبعد الفوز على القادسية، 3ـ2، مساء الأحد في الدمام، كشف الشهري عن رفع ناديه طلبًا إلى الجهة المختصة من أجل تفعيل بند التجديد المنصوص عليه في عقد المدرب.

وأكمل: «لكن الموافقة لم تصل حتى الآن»، موضحًا: «تفعيل البند لا زال عند لجنة الاستدامة، ننتظر ما سيحدث، وبالنسبة للأخضر السعودي أنا رهن إشارته في أي وقت».

وحول الديربي الشرقاوي، الذي لُعِب في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، قال مدرب الاتفاق: «حققنا فوزًا مهمًا على فريق منافس ومميز يمتلك لاعبين ذوي جودة عالية، كانت مباراة صعبة».

ورفض الشهري الحديث عن التحكيم في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد. وصرّح: «في مباريات سابقة، خسرنا بالأخطاء التحكيمية ولم نتحدث.. طبيعي جدًا أن أي طرد يتسبب في التأثير على مجريات المباراة، ونحن عرفنا كيف نتعامل مع المجريات واستحققنا الفوز».

ولعِب القادسية بـ 10 مقابل 11 من الدقيقة 35، إثر طرد ظهيره محمد أبو الشامات.

وعلّق الشهري: «من تابع المباراة يرى أنها كانت سجالًا حتى قبل هدفهم الأول والطرد». وأشار إلى حفاظ لاعبيه على التوازن والهدوء وتعاملهم مع ظروف الديربي وتحلّيهم بالتركيز. وقال: «المباراة كانت ستزداد صعوبة لو لعِب القادسية بشراسة أكبر، وهو ما حدث في الدقائق العشر الأخيرة».

وتحدث مدرب «النواخذة» عن الفارق بين ديربي الشرقية في الجولة العاشرة ومواجهة الفريقين الأحد، قائلًا: «المباراة الأولى كانت مختلفة، غاب عنّا 10 لاعبين، اليوم الصفوف مكتملة، لدينا نزعة هجومية، نقص لاعب أو اثنين قد لا يؤثر سلبًا، لكن من الطبيعي أن يكون لغياب العديد من اللاعبين تأثير كبير».

وانتهى ديربي الدور الأول بفوز القادسية 4-0 على الاتفاق في 23 فبراير الماضي، ضمن الجولة العاشرة التي لُعِبَت مؤجلةً عن موعدها.