رودجرز: كنا نستحق التعادل.. وقرارات الحكم غريبة

عدّ الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، خسارته في ديربي الشرقية غير مستحقة، منتقدًا بعض القرارات التحكيمية.

وفاز الاتفاق 3ـ2 على القادسية، مساء الأحد على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة، صرّح الأيرلندي الشمالي: «لم نكن نستحق الهزيمة أو طرد لاعبَينا، خاصةً جاستون ألفاريز».

ورأى أن فريقه كان يستحق على الأقل نقطة تعادل، كاشفًا أنه شكر لاعبيه، داخل غرفة الملابس بعد صافرة النهاية، على أدائهم وروحهم القتالية رغم تعرضهم إلى أول خسارةٍ تحت قيادته.

وتطرق رودجرز إلى أداء الحكم قائلًا: «أعتقد أن أي شخص شاهد اللقاء سينزعج مما حدث، وفي مباراتنا مع الهلال أيضًا لم يكن الحكم جيدًا، بالنسبة لي قرارات اليوم غريبة واللاعبون لا يستحقونها».

وتابع: «كنا نلعب جيدًا حتى بعد الطرد الأول، حاولنا إيجاد التوازن في الملعب والاعتماد على كينونيس في مركز المهاجم الصريح، هو لاعب متميز وأحرز هدفين، حاولنا العودة لكن لا يمكن فتح مساحات أمام الاتفاق».

وأبدى المدرب حزنه على تلقّيه أول خسارة في الملاعب السعودية، بعد 17 مباراة مع فريقه، الذي يقوده منذ نهاية العام الماضي، كسِب 13 منها وتعادل في 4.

وصرّح: «أنا أحزن بعد الخسارة، وهذا أول شعور لي بها منذ وصولي إلى السعودية، لكني سعيد بأداء اللاعبين، أمامنا مباريات متبقية، وما زلنا متفائلين».

وعمّا إذا كان ينوي معاقبة أبو الشامات على تلقّيه بطاقة حمراء مبكّرة، ذكر رودجرز، ردًا على سؤالٍ صحافي، أن العقوبة شأن داخلي.