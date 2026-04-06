الإصابة تهدّد مشاركة الشهري في «النخبة»

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن مدة غياب صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن الملاعب تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع بعد تعرُّضه لإصابة في عضلة الساق اليمنى.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُلعَب بنظام التجمُّع في جدة، بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فترة التعافي تبقى مرتبطةً باستجابة الشهري للعلاج، ما يفتح الباب أمام احتمالية عودته قبل المدة المحددة.

ويُمثِّل الغياب المحتمل للاعب ضربةً للفريق الاتحادي الذي يستهدف الظهور بشكل قوي في بطولة النخبة، إذ تُعوِّل جماهيره على تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق الغربي منذ 20 عامًا.