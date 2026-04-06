المعركة 156 تجدد صراع نابولي وميلان

يستقبل فريق نابولي الأول لكرة القدم «الثالث»، ضيفه ميلان «الثاني»، في المواجهة 156 في الدوري الإيطالي، الإثنين، على أمل تقليص الفارق مع الإنتر المتصدر بعد الجولة الـ 31 إلى أقل من تسع نقاط.

وأعاد نابولي وميلان الحياة إلى سباق اللقب، مستفيدين من اكتفاء الإنتر بنقطتين فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة قبل التوقف الدولي الذي تحوّل إلى كابوس جديد للمشجعين الإيطاليين بعد الفشل في بلوغ المونديال.

ويتفوق نابولي على ميلان في آخر 10 مواجهات دورية مباشرة بينهما، حين انتصر بـ5 وخسر 4 وتعادل في واحدة.

ويتأخر نابولي بفارق نقطة خلف ميلان، بعدما خرج منتصرًا في مبارياته الأربع الأخيرة، عقب نهاية أزمة إصابات كادت تستمر طوال الموسم، لكنه سيفتقد خدمات مدافعه الكوسوفي أمير رحماني والجناحين أنتونيو فيرجارا والبرازيلي دافيد نيريز للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة قائده جوفاني دي لورنتسو للسبب عينه.

كما سيغيب عن فريق المدرب أنتونيو كونتي مهاجمه روميلو لوكاكو، بعدما أثار البلجيكي غضب حامل اللقب بقراره البقاء في بلاده لتلقي العلاج من إصابة في الفخذ.

وذكرت تقارير صحافية، أن ماسيمليانو أليجري،مدرب ميلان، يخطط للدفع بثنائي هجومي جديد في مواجهة نابولي، وهما الألماني نيكلاس فولكروج والفرنسي كريستوفر نكونكو.

ويواجه ميلان العديد من الإصابات في صفوفه، حيث يعاني لاعبه البرتغالي رافائيل لياو من إلتهاب في مفصل الورك، فيما عاد الأمريكي كريستيان بولسيتش بعد مشاركته في التوقف الدولي مع منتخب بلاده.