الأهلي يكثف علاج أتانجانا

يخضع الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى جلسات علاجية مكثفة، الإثنين، من أجل رفع جاهزيته بعد إصابة غيّبته عن مواجهة ضمك، السبت، في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأظهرت فحوصات خضع لها لاعب الوسط الفرنسي، الأربعاء ، إصابته بكدمة قوية في الساق إضافة إلى تمزق في المفصل.

وكان أتانجانا «20 عامًا» تعرض للإصابة إثر احتكاكه مع أحد زملائه خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، ما أدى إلى استبعاده من قائمة «الديوك» وعودته إلى جدة.

ودافع أتانجانا عن ألوان الأهلي في 29 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا خمسة أهداف منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي بموجب عقد يمتد ثلاثة أعوام.

ويستعد الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، إلى فتح ملف مواجهة الفيحاء، الأربعاء، في الجولة «المقدمة» بسبب مشاركة الأهلي في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري 13 أبريل الجاري.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ65 نقطة، متساويًا مع الهلال في عدد النقاط، ومبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، قبل 7 جولات من نهاية البطولة.