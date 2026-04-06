صراع الصدارة.. 1190 نقطة تفصل بين ألكاراز وسينر

احتدم الصراع على قمة التصنيف العالمي لكرة المضرب، بين الإسباني كارلوس ألكاراز الأول، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر، وذلك مع انطلاق دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة إيذانًا ببدء موسم الملاعب الترابية.

وتقلص الفارق بين ألكاراز، حامل لقب مونتي كارلو، وسينر الذي حقق ثنائية ماسترز الألف في إنديان ويلز وميامي، إلى 1190 نقطة، في حين يحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثالث بفارق كبير.

ولم يشهد ترتيب العشرة الأوائل هذا الأسبوع سوى تغيير واحد، كان للأمريكي بن شيلتون الذي بعد وصوله إلى ربع نهائي دورة مراكش، حصد 40 نقطة وتقدم للمركز الثامن على حساب مواطنه تايلور فريتز.

وعاد الأمريكي الآخر تومي بول، الفائز بدورة هيوستن، إلى قائمة أفضل 20 لاعبًا باحتلاله المركز التاسع عشر، بينما ارتقى الأرجنتيني ماريانو نافوني، بطل دورة بوخارست، 18 مركزًا وأصبح في المرتبة 42.

وتقدّم الواعد الإسباني رافايل خودار 32 مركزًا بعد تتويجه بلقب دورة مراكش وبلغ المرتبة 57، وهو أفضل تصنيف له في سن الـ 19 عامًا.

ولدى السيدات، حافظت الأمريكية جيسيكا بيجولا، بطلة دورة تشارلستون، على مركزها الخامس في التصنيف العالمي، بينما بقيت قائمة العشر الأوليات من دون تغيير، إذ لا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا، تُهيمن عليها.

وصعدت الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، وصيفة تشارلستون، 36 مركزًا، وباتت في المرتبة 53، وهو أفضل تصنيف لها في سن الـ26 عامًا.

كما تقدمت التشيكية ماري بوزكوفا، المتوجة بلقب دورة بوخارست، مرتبتين وصارت في المركز 24.