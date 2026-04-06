الاتفاق يخسر الحكم الأجنبي أمام النصر

فقد نادي الاتفاق فرصة طلب حكم أجنبي لقيادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام مضيفه النصر، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، بعد تقديم موعدها إلى 15 أبريل الجاري بدلًا من 24 من الشهر ذاته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وجاء تقديم المباراة نظير ارتباط النصر بمواجهة الوصل الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، 19 أبريل في دبي.

وبحسب المصدر، فإن تقديم موعد اللقاء خفّض عدد الأيام عن الحد الأدنى المطلوب «21 يومًا» لتقديم طلب الحكام الأجانب، ما حال دون تمكن إدارة الاتفاق من اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت إدارة الاتفاق قد لوّحت في بيان سابق بإمكانية طلب حكام أجانب لبعض مباريات دوري «روشن»، من بينها مواجهات القادسية والأخدود.

وقاد طاقم أجنبي بقيادة اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس ديربي الشرقية الذي انتهى بفوز الاتفاق على القادسية بنتيجة 3ـ2، الأحد، ضمن الجولة الـ 27.